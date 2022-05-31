В Татарстане 23% населения живет в сельской местности

В Татарстане 23% населения живет в сельской местности. Наблюдается тенденция к снижению его численности, заявил президент республики Рустам Минниханов на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО.



Он заметил, что представители сельской молодежи раньше городских сверстников создают семьи, заводят детей. В 2020 году республике удалось стабилизировать темпы снижения рождаемости благодаря сохранению социальных гарантий. Результатом стало увеличение доли родившихся в сельской местности детей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доля родившихся вторых детей в семьях сохранилась на уровне 38%, на 2% увеличилась доля родившихся третьих и последующих детей, преимущественно в сельской местности.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщал, что за последние пять лет в Приволжском федеральном округе сельское население вследствие естественной убыли сократилось на 350 тысяч человек.

Согласно предварительным данным всероссийской переписи населения 2021 года, более 3 млн жителей Татарстана живут в городах, еще 931 тысяча человек — в селах.



Татьяна Леухина