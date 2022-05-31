С начала года казанцы направили более 3600 жалоб на управляющие компании

Топ-3 управляющих компаний, на которые чаще всего жалуются казанцы

С начала 2022 года жители Казани направили в Госжилинспекцию 3669 жалоб на управляющие компании. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства. В этих жалобах поставлено 1689 вопросов относительно работы УК.

— Наиболее часто за прошедший период 2022 года приходили жалобы на действия (бездействие) управляющих организаций ООО «УК Уютный дом», ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района», а также ООО «УК Московского района», — сообщили в Госжилинспекции.



Наиболее распространенным нарушением в Госжилинспекции назвали управление УК многоквартирными домами с несоблюдением лицензии. Далее по распространенности следуют нарушения, связанные с неправильным или поздним размещением информации.

— Кроме того, часто нарушаются нормативы обеспечения населения коммунальными услугами, правила осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, — отмечает ведомство.

Фото: realnoevremya.ru

Что относится к массовым нарушениям

К типовым и массовым нарушениям управляющих компаний, связанным с нарушением лицензии, в Госжилинспекции отнесли:

неудовлетворительное состояние входов и лестничных клеток домов;

плохое состояние подвалов;

плохое состояние кровли и чердаков: наличие наледи, сосулек, протечки кровли;

нарушение при подготовке домов к осенне-зимнему периоду: разрушение межпанельных швов, отсутствие доводчиков и пружин на входных дверях, плохое состояние теплоизоляции.

— В отношении управляющих организаций, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, выносятся предостережения, представления и предписания, а также принимаются меры административного воздействия в виде привлечения к административной ответственности, — отметили в ведомстве.

Если управляющая компания вовремя не отреагирует на требования Госжилинспекции, то по решению суда ее могут лишить лицензии на управление многоквартирными домами.



Фото: Олег Тихонов

В декабре прошлого года директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов отметил, что за весь 2021 год его организация обработала 1 530 обращений. Наиболее актуальные — обращения по ненадлежащему содержанию общедомового имущества, повышению тарифов на ЖКХ.

— Не всегда управляющие компании работают оперативно, представляют информацию собственникам по управлению имуществом, срокам текущих и капитальных ремонтов. А это больные проблемы, по которым люди обращаются всегда. Часто встречаются вопросы, требующие юридической проработки, помощи в суде. В 2021 году было проведено 37 семинаров по обучению 630 жителей и представителей управляющих организаций, — сообщил глава общественного центра.

В 2021 году общественным центром были проведены мониторинги по разным направлениям. Например, по уборке снега во дворах, применению антигололедных технологий. В целом промониторили 192 двора. Результаты проведенных обследований направлены органам местного самоуправления.

Артем Гафаров