В Татарстане возбудили дело против главы сельского поселения, требовавшей отремонтировать служебную машину

В Татарстане против 58-летней главы Новоникольского сельского поселения Альметьевского района возбудили уголовное дело по статье о получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по республике Андрей Шептицкий.

В 2021 году подозреваемая потребовала от директора одной из фирм отремонтировать свой служебный автомобиль Fiat Albea. Как считает следствие, при этом женщина угрожала созданием препятствий в работе компании.



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Подозреваемая воспользовалась своим служебным положением и потребовала от директора фирмы прекратить демонтаж одного из помещений компании под мнимым предлогом незаконности работ. Она обращалась в надзирающие органы для проведения соответствующих проверок. В конечном итоге директор фирмы отремонтировал автомобиль подозреваемой на сумму 98 тысяч рублей.



Недавно в Татарстане завершили расследование дела в отношении 68-летней врача-уролога Клиники медуниверситета, заведующей кафедрой урологии Казанского медицинского государственного университета. Ее обвиняют в совершении 16 эпизодов мошенничества.

Диана Жиленкова