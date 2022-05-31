Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату украинских территорий

Фото: пресс-служба президента РТ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в казанском Кремле заявил, что западные партнеры Киева имеют «особые планы» на территорию Украины.

— Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать, — сказал он.



По его словам, ряд государств уже ведет активную работу по расчленению Украины, а действия киевского режима ведут к развалу страны.

Фото: Маргарита Головатенко

Патрушев также добавил, что спровоцированный Вашингтоном конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач. По его словам, после поставок на Украину летального оружия резко возрос уровень террористической угрозы.

— Демонстративно отказавшись от конструктивного диалога в области безопасности, США и их союзники всячески способствовали усилению военной напряженности на Украине, разжиганию конфликта в Донбассе и втягиванию в него России, — заявил секретарь СБ.



Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня в казанском Кремле состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и полномочным представителем российского президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Также на ней присутствовал первый президент республики и Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.



В ходе нее обсуждались вопросы транспортной и энергетической безопасности в условиях санкций западных стран против России, а также реализация мер, принятых руководством страны, для дальнейшего социально-экономического развития регионов ПФО. Минниханов поблагодарил Патрушева за решение провести заседание в Казани. Он отметил, что его тема имеет стратегическую важность.



Максим Кокунин