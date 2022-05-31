В Татарстане завершение полевых работ затянулось из-за аномальных осадков

В Татарстане близится к завершению посевная кампания. Об этом сообщил на брифинге заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.



Выпавшие ранее осадки несколько затянули завершение весенних полевых работ, однако значительно пополнили запас продуктивной влаги.

По данным Гидрометцентра, за апрель и май в среднем по республике выпало свыше 139 мм осадков, это в 2 раза выше среднемноголетнего значения (68 мм или 204%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Зяббаров предупредил, что сроки уборки урожая в Татарстане в этом году будут поздними. По данным на 28 мая, в республике было посеяно 1,580 млн га, или 86% от плана, который составляет 1,8 млн га. Это в том числе зерновые — 91%, сахарная свекла — 96%, кукуруза — 65%, подсолнечник — 86%, рапс — 74%. Посеяны картофель, овощи — 52%.



Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев отмечал, что за пять месяцев этого года в Татарстане выпало 300 мм осадков вместо положенных 150 мм. Только май в этом году «порадовал» большим количеством осадков: 56 мм вместо 40 мм.



Татьяна Леухина