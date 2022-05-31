Хедлайнером гастрофестиваля на Лебяжьем в Казани станет Найк Борзов

Хедлайнером гастрономического фестиваля на озере Лебяжьем станет рок-музыкант Найк Борзов, сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.



— Сегодня мы получили подтверждение в рамках переговоров с хедлайнером этого мероприятия — вечером выступит Найк Борзов с часовой программой. Это будет кульминацией мероприятия, — сказал он.

Проведение фестиваля запланировано на 4 июня — с 10.00 до 20.00. Самой большой станет зона фудкорта, которая объединит более 30 фудтраков. Здесь многодетным семьям будет предоставляться скидка в 30%. Для детей организуют тематическую площадку, где они смогут научиться ставить палатку, петь песни под гитару и поучаствовать в различных мастер-классах.

В туристической и выставочной зоне расскажут об интересных локациях и экскурсиях в Казани и пригороде. На воде можно будет опробовать электрофойлы, сапборды. Здесь будут установлены фонтаны, а вечером на них будет организована проекция с шоу-программой.

С инициативой о проведении фестиваля выступили не чиновники, а предпринимательское сообщество города. Гастрофест проводится в том числе с целью объединения бизнеса, занятого в сферах общественного питания, отдыха и туризма.

Идея появилась впервые во время обсуждения на форуме Made In Kazan в рамках работы антикризисного штаба и «начала работы в новой парадигме» (имеются в виду санкции против России, введенные весной этого года) и «экономике доверия».

Маргарита Головатенко