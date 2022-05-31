В Татарстане с 1 июня прожиточный минимум составит 11 832 рубля — это много или мало?
С 1 июня в Татарстане прожиточный минимум составит 11 832 рубля. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале правительства республики.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу для трудоспособного населения будет на уровне 12 896 рублей, пенсионеров — 10 175 рублей, детей — 11 476 рублей.
Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам на 10%. Изменения вступят в силу с 1 июня.
Прожиточный минимум в Татарстане составит 11 832 рубля — это:
- $192 или €188,5 по курсу ЦБ на сегодня.
- На 2 087 рублей меньше, чем в среднем по России — 13 919 рублей.
- На 1 628 рублей больше прожиточного минимума в Татарстане, который установил кабмин в сентябре прошлого года на 2022-й — 10 204 рубля.
- В 3,9 раза меньше среднемесячной заработной платы по Татарстану за январь — февраль 2022 года — 46 169 рублей.
- В 4 раза меньше среднемесячной зарплаты трудовых мигрантов в России — 47,1 тысячи рублей.
- В 2,8 раза меньше желаемого уровня МРОТ в Казани — 33,5 тысячи рублей.
- В 29,8 раза меньше среднего суммарного долга по кредитам жителя Татарстана — 352 тысячи рублей.
- В 1,7 раза меньше, чем в Москве — сегодня мэр Сергей Собянин установил прожиточный минимум в 20 585 рублей.
- На 2 221 рубль меньше, чем прожиточный минимум в Новосибирской области — 14 053 рубля.
- На 1 531 рубль меньше, чем в Краснодарском крае — 13 363 рубля.
- В 1,3 раза меньше, чем в Приморье — 16 564 рубля.
- В 4,6 раза меньше, чем прожиточный минимум в Японии — $900.
- В 6,5 раза меньше, чем во Франции — €1 254.
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