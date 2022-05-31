Секретарь Совбеза Николай Патрушев прибыл в Казань с рабочим визитом

Сегодня секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Казань. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В казанском аэропорту его встретили президент республики Рустам Минниханов и полномочный представитель главы российского государства в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В ходе визита Патрушев проведет выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО.

1 июня Патрушев и Минниханов посетят Тетюшский район Татарстана. Там они встретятся с учениками кадетской школы-интерната, ознакомятся с организацией спортивного досуга в сельской местности и обсудят вопросы благоустройства сельских поселений, а также перспективы развития здравоохранения и образования.

Фото: tatarstan.ru (архив)

В Татарстане Патрушев прошлый раз был в 2017 году. В рамках того визита он посетил цеха Казанского авиационного завода и Зеленодольский судостроительный завод. До этого он был в республике в 2012 и 2014 годах.

Дарья Акимова