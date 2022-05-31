Власти Украины арестовали активы «Татнефти» на $68 миллионов

На Украине арестовали активы «Татнефти» на $68 миллионов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины.

Под арест попали 115 объектов имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки. Кроме того, арестованы 118 бензовозов и автомобилей.

Стоимость этого имущества оценивается в 2 млрд гривен, или $68 миллионов по текущему курсу валют. Сообщается, что его передадут Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Власти Украины утверждают, что арест связан с тем, что «Татнефть» поставляет свою продукцию для нужд Минобороны России.

Фото: tatneft.ru

Сегодня стало известно, что «Татнефть» не будет публиковать консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2022 года. По данным «Спарк-интерфакс», предприятие занимает девятую строчку в России и первую в Татарстане по объему выручки. Выручка компании в 2021 году составила более 1 трлн рублей, а чистая прибыль — около 142,7 млрд.



Артем Гафаров