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В Татарстане повысят прожиточный минимум

15:38, 31.05.2022 1
В Татарстане повысят прожиточный минимум
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с 1 июня текущего года повысят прожиточный минимум. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале правительства республики.

Согласно документу, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составит 11 832 рубля, для трудоспособного населения — 12 896 рублей, пенсионеров — 10 175 рублей, детей — 11 476 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году в Татарстане определили прожиточный минимум на 2022-й в размере 10 204 рублей. Для трудоспособного населения установили 11 122 рубля, для пенсионеров — 8 775 рублей, для детей — 10 245 рублей.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам. Изменения вступят в силу с 1 июня.

Ожидается, что новые меры затронут более 50 млн жителей страны. На эти цели из федерального бюджета направят свыше 500 млрд рублей.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:09
    Почему Мишустин озвучил одни цифры, а Минниханов другие? Более чем на 2 000 рублей меньше. С какой стати? Мы разве не в России живём? В Татарстане другие законы? Специалисты,объясните почему такая большая разница?
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