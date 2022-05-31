Исследование: больше половины казанцев планируют в этом году отправиться путешествовать по России

Больше половины казанцев (51%) планируют в этом году путешествие по России. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Путешествия» со ссылкой на исследования аналитического агентства А2:Research (есть в распоряжении «Реального времени).

Еще 35% казанцев собираются отдыхать за границей, а 13% респондентов планируют отдых за городом или на даче.

Путешествия по России популярны среди жителей Омска (66%), Самары (65%) и Екатеринбурга (60%). Поездки за границу в этом году планируют почти половина опрошенных жителей Челябинска (49%), жители Новосибирска (41%) и Москвы (29%).

53% опрошенных жителей столицы Татарстана планируют провести летний отпуск на море, 37% респондентов в этом году отдали предпочтение поездке на дачу. Еще 18% казанцев выбирают кемпинг, а 8% хотят отдохнуть в городе. 3% горожан предпочитают активный отдых, без задержек в одном месте, или восхождение в горы.

Наибольшей популярностью среди казанцев в этом году пользуются Анапа (26%), Сочи (22%) и Геленджик (21%). Еще 15% планируют отдых на Алтае, 2% казанцев намерены поехать в Крым и Ярославль.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самое бюджетное среди популярных направлений — Анапа, там путешественники планируют потратить 4 714 рублей за ночь в отеле и поедут отдыхать на срок более 8 дней. Дороже всего казанцам обойдется отдых на Алтае, в среднем путешественники собираются заплатить 5 801 рубль за ночь и планируют отдыхать около 5 дней.

Среди зарубежных направлений у казанцев популярны Турция (11%), ОАЭ (8%) и Египет (7%). Также некоторые опрошенные планируют поездки в Грецию (3%) и Таиланд (3%). Дешевле всего среди популярных направлений обойдется отдых в Турции (5 670 рублей за ночь) и Египте (5 733 рубля за ночь), при этом в Турцию путешественники едут в среднем на неделю, а в Египет — на 10 дней.

Больше половины казанцев (55%) планируют отдыхать две недели, 13% — одну. 8% опрошенных выбирают отдых длительностью 5 дней. 40% опрошенных отправятся в отпуск с семьей, 22% — с любимым человеком. 16% респондентов будут отдыхать с домашним питомцем, а 13% — с детьми.

36% казанцев собираются потратить до 100 тысяч рублей на человека, 35% планируют потратить на организацию путешествия от 25 тысяч до 50 тысяч рублей на человека. А каждый десятый планирует уложиться в сумму до 25 тысяч рублей.

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что у 37% жителей Казани совсем нет денег на отпуск. Казань занимает восьмое место по фактическому бюджету на отпуск — 38 тысяч рублей. При этом еще в прошлом году об отсутствии денег на отдых заявляли 28% жителей татарстанской столицы.



Согласно данным апрельского исследования агентства «ПромРейтинг», 17,9% жителей Татарстана не планируют брать отпуск в этом году. Причем женщины чаще мужчин придерживаются таких планов (21,1% против 13,9%). Почти половина (49,2%) намерены отдохнуть на даче, 15,7% респондентов рассказали о планах посетить заграницу. Внутренний туризм предпочли 22,2% жителей республики. 20,3% решили остаться в Татарстане.



Татьяна Леухина