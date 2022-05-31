«Яндекс.Драйв» объявил об уходе из Казани с 1 июня

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» назвал точную дату завершения деятельности в Казани — с 1 июня взять автомобиль в аренду будет уже нельзя.



— 31 мая — последний день, когда можно покататься на Драйве в Казани. Потом машины с карты исчезнут, — сказано в сообщении каршеринга.

В пресс-службе «Яндекс.Драйва» сообщали «Реальному времени», что сервис уходит из Казани из-за отсутствия возможности обновить автопарк в городе.

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Об уходе из Казани в каршеринге сообщили 13 мая:

— В мае 2019-го мы завели здесь наши моторы, а в мае 2022-го мы их заглушаем. Спасибо вам лично за то, что были с нами (и на нас). Приезжайте в Москву, Петербург и Сочи, — говорилось в сообщении.

Маргарита Головатенко