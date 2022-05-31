Российские внедорожники Aurus Komendant могут появиться до конца 2022 года

Премиальные внедорожники российского производства Aurus Komendant могут появиться до конца 2022 года. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе автокомпании. Выпускаются машины на заводе в ОЭЗ «Алабуга».

Сейчас Aurus выпускает только автомобили модели Senat. Патент на Komendant был опубликован еще в августе 2020 года. Начало производства было намечено на начало 2021 года, но позже его перенесли.

В компании уточняют, что санкции и нынешняя экономическая ситуация не повлияли на выпуск автомобилей. Однако о количестве выпущенных и проданных машин говорить не стали.

— Производственные мощности «Аурус» в Татарстане не остановлены, операционная деятельность компании ведется в необходимом объеме, — сообщил производитель.

Фото: aurusmotors.com

— Основные покупатели автомобилей — успешные люди, представляющие различные сферы общественной жизни: политику, бизнес, спорт, — сообщили в пресс-службе компании.

Первая партия автомобилей Aurus Senat сошла с конвейера в Елабуге в марте прошлого года. Тогда они были предназначены для испытаний в НАМИ, а не для продажи.

Серийное же производство началось ровно год назад, 31 мая 2021-го. В открытии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

Артем Гафаров