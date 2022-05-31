В Татарстане девять районов завершили посевную кампанию лишь до 85%

В Татарстане девять районов посеяли менее 85% плановых площадей, сообщил на брифинге заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.



Среди отстающих районов из-за географического положения позже приступили к севу Пестречинский (засеяно 76%), Сабинский (78%), Верхне-Услонский (74% )и Агрызский районы (77%). А вот Бугульминский, Бавлинский и Дрожжановский районы должны были провести посевные работы более организованно, но их показатели всего лишь на уровне северных районов республики, указали в Минсельхозпроде республики.

Показатели Камско-Устьинского, Зеленодольского и Алексеевского районов составили 82%, 83% и 85% соответственно.

Атнинский, Актанышский и Лениногорский и Заинский районы Татарстана завершили посевную кампанию — показатель составил 100%. Еще семь районов республики находятся практически на финишной прямой. Так, посевная кампания на 98,4% завершена в Муслюмовском районе, на 97% — в Балтасинском, Елабужском, Тетюшском, Спасском и Сармановском районах. Показатель в 96% наблюдается в Тукаевском районе республики.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в Татарстане посеяно 1,68 млн га, или 91% от плана посевной, составляющего 1,8 млн га. Посевные работы планируется завершить не позднее 5 июня.

28 мая сообщалось, что в Татарстане посеяно 1,580 млн га, или 86% от плана. Кроме того, сроки уборки урожая в республике в этом году будут поздними. Осадки, выпавшие с начала полевых работ, не позволяли завершить посевную кампанию. В Татарстане за апрель и две декады мая в среднем выпало около 130 мм осадков, что почти в два раза выше среднемноголетнего значения.



Выпавшие ранее осадки несколько затянули завершение весенних полевых работ, однако значительно пополнили запас продуктивной влаги. По данным Гидрометцентра, за апрель и май в среднем по республике выпало свыше 139 мм осадков, это в 2 раза выше среднемноголетнего значения (68 мм или 204%).

Маргарита Головатенко