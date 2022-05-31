За последние пять лет в ПФО сельское население сократилось на 350 тысяч человек
За последние пять лет в Приволжском федеральном округе сельское население вследствие естественной убыли сократилось на 350 тысяч человек. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО.
Наибольшее сокращение численности сельского населения отмечается в Башкирии, Оренбургской и Кировской областях.
Высокий уровень смертности среди сельских жителей в прошлом году фиксировался в Кировской, Ульяновской областях и в Мордовии.
Уровень жизни в селе отстает от городского. Средняя начисляемая зарплата в сельском хозяйстве в округе на 28% ниже, чем в среднем по экономике. У значительной части селян доходы ниже прожиточного минимума.
В аварийном состоянии находится более 100 объектов культуры в сельской местности.
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