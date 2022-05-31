В Татарстане несколько судов получили сообщения о «минировании»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане сегодня утром на электронную почту более чем 40 судов поступили сообщения о минировании. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Среди них есть Вахитовский, Кировский, Приволжский, Московский, Авиастроительный и Ново-Савиновский суды Казани. Отмечается, что в Вахитовском суде идет эвакуация.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле в Вахитовский районный суд Казани поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным — в здании взрывных устройств не обнаружили.

11 мая в Советском районном суде Казани прошла эвакуация. Причины эвакуации не уточнялись. Кроме того, в городе был эвакуирован торговый центр «Республика» на улице Петербургской, 9 из-за сообщений о минировании.

Дарья Акимова