Итоги дня: Татарстан отказался от QR-кодов, жители ДНР и ЛНР бегут в Россию, стратегические учения Путина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 18 февраля.
- В начале дня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что рассматривается вопрос об ослаблении антиковидных ограничений. Спустя несколько часов появилось постановление Кабмина РТ, согласно которому с 21 февраля татарстанцам не понадобится QR-код с информацией о прививке против коронавируса или перенесенном COVID-19 для проезда в общественном транспорте, входа в торговые центры, в боулинги и компьютерные клубы. Кроме того, как сообщили «Реальному времени» в Ассоциации рестораторов и отельеров РТ, отменены QR-коды в заведениях общепита «благодаря 100%-ной вакцинации сотрудников отрасли и выполнению мер профилактики».
- Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о массовом централизованном выезде жителей ДНР в Россию. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ перейти к военному наступлению на Донбасс. Следом призвал граждан эвакуироваться в Россию глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. По данным луганской разведки, Украина планирует «осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории республики». Эвакуация уже началась.
- На Украине же опровергли планы по нападению на Донбасс, назвав подобные сообщения российской пропагандой. «Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию», — заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Диверсии на химическом производстве, по его словам, устраивать тоже не намерены.
- Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область, чтобы заняться созданием условий для размещения беженцев. Беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, в том числе медицинской помощью. В частности, президент поручил выплатить каждому прибывшему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей. Одномоментно ростовский губернатор попросил Путина об экстренной помощи в связи с большим наплывом беженцев из Донбасса.
- Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели первую встречу в этом году. Российский лидер начал ее с вопроса:
«Вы отПЦРились?». Лукашенко кивнул в знак положительного ответа. После этого президенты обнялись. Встреча продлилась 2,5 часа. Главы государств обсудили развязанную против РФ и РБ гибридную войну. Совет министров Союзного государства уже в этом году презентует отчет о первом этапе работы по 28 союзным программам. Путин в свою очередь обратил внимание, что российско-белорусские учения никому не угрожают и имеют сугубо оборонительный характер, а санкции против России будут вводить в любом случае — с поводом, как, например, Украина, или без него.
- Завтра под руководством президента России Владимира Путина состоится плановое учение сил стратегического сдерживания. Запланирован пуск баллистических и крылатых ракет. В учениях также задействуют Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Черноморский флоты.
- Темпы развития татарстанской промышленности с января по декабрь 2021 года оказались самыми высокими с начала 1992 года. Индекс промышленного производства составил 108,5%, сообщил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Объем отгруженных товаров и услуг составил 4 трлн рублей.
- За 2021 год суды Татарстана рассмотрели 185 тысяч дел об административных правонарушениях в связи с распространением коронавируса — это на четверть больше, чем в 2020 году. Штрафы составили 220 миллионов рублей. Эти дела заняли первое место по общему количеству. На втором — дела о мелком хулиганстве, на третьем — дела о неповиновении законным требованиям силовиков.
- Мужская сборная России по хоккею провела полуфинальный матч на ОИ-2022 с командой Швеции. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. Однако для определения победителя матча между сборными России и Швеции не хватило дополнительных десяти минут. В полуфинале россияне обыграли в серии буллитов команду Швеции со счетом 3:2. Решающий бросок осуществил Арсений Грицюк. В матче за золото сборная России 20 февраля сразится с командой Финляндии. Шведы завтра поборются за бронзовые медали со словаками.
- Центробанк России подготовил законопроект о запрете в стране выпуска и обращения частной криптовалюты. За его несоблюдение регулятор предлагает штрафы до 1 миллиона рублей. В документе также предусмотрен запрет на владение частной криптовалютой банкам и субъектам национальной платежной системы. Кроме того, Банк России хочет ввести запрет на распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в стране.
- Как сообщил замминистра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, в республике коллективный иммунитет достиг 80,31%, что является плановым показателем. Однако по данным стопкоронавирус.рф, за неделю он снизился за 1,6%. Сейчас он оценивается в 55% против 56,6% по состоянию на 11 февраля.
- Проведение в этом году Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2022)в Международном выставочном центре «Казань Экспо» обойдется почти в 8 миллионов. Он пройдет с 13 по 15 апреля, мероприятие является крупнейшим международным событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережения в ПФО. В рамках форума состоится XXII Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение — 2022» и заседание правительства Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане образовали региональный штаб по догазификации для обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления РТ, ООО «Газпром трансгаз Казань» и иных организаций по оперативному решению вопросов газификации в республике. Его председателем назначен президент РТ Рустам Минниханов.
- В Казани на ремонт, который затронет дороги на шести улицах, направят около миллиарда рублей. В Ново-Савиновском районе города отремонтируют участки дорог по улицам Фатыха Амирхана и Четаева, в Советском районе — улицу Николая Ершова, в Приволжском — Центральную, а в Московском районе работы пройдут на улицах Энергетиков и Восход. В общей сложности отремонтируют более 12 км. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В январе средний размер ипотечных кредитов в российских банках, по сравнению с декабрем, когда данный показатель существенно снизился, увеличился на 20,7%. Он составил рекордные 3,89 миллиона рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая сегодня вернулась в Москву, и всех призеров Олимпийских игр в Пекине представят к государственным наградам. Их получат и тренеры спортсменов. Фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову, которые накануне завоевали золотую и серебряную медали, сегодня ими наградили.
- Тем временем глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не видит вины МОК в неудачном выступлении Камилы Валиевой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. По его словам, положительную допинг-пробу 15-летней спортсменки нельзя было игнорировать. Глава МОК отметил, что все произошедшее являлось не хаосом, а справедливостью и решением суда.
- За 2021 год в Татарстане нашли почти 70 нарушений по начислению платы за ЖКУ и вернули жильцам излишне уплаченные 6 миллионов. Начальник Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов в своем докладе отметил, что в его ведомство за 2021 год поступило свыше 3 100 обращений по начислению платы за ЖКХ. На их основании проведено более тысячи проверок. Подробности — в материале «Реального времени».
- На заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга» поддержали масштабный проект компании Kastamonu по производству древесных плит стоимостью 30 млрд рублей. Это уже пятый проект холдинга Hayat в «Алабуге», общий объем инвестиций приближается к $1 миллиарду.
- «Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «Пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — так прокомментировал российско-американский диалог по гарантиям безопасности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заверил, что НАТО не сможет уйти от разговора о том, «как дальше выполнять то, под чем подписались».
- В этом году в Приволжском районе Казани откроют первый в России кондуктивный детсад для детей с нарушениями работы центральной нервной системы. Там организуют три группы по шесть детей в возрасте от 3 до 7 лет. Автор проекта — казанский активист Илья Школьников, который сам воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
- В Татарстане не хватает 44 судей. О кадровом голоде в судебной системе стало известно из выступления начальника Управления Судебного департамента в РТ и председателя Верховного суда республики: «Вопреки общественным стереотипам о профессии судьи, немногие готовы брать на себя такую ношу, нести ответственность за жизнь других людей и отдать себя полностью профессии».
- В возрасте 89 лет умер народный артист России, киноактер Геннадий Юхтин. В начале февраля Юхтина госпитализировали с коронавирусом в одну из московских клиник. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но 15 февраля стало известно, что его вновь забрали в больницу.
- В Татарстане в прошлом году на 60% выросло число лиц, осужденных за дачу взяток. Количество коррупционных преступлений в республике выросло на 62%. Кроме того, в 2021 году в РТ увеличилось число осужденных за изнасилование и хулиганство. Вместе с этим снизилось количество осужденных за вымогательства — их стало меньше в два раза.
- В 2021 году в Татарстане в 16 раз выросло число судебных процессов, связанных с нарушением порядка организации либо проведения митингов и иных публичных мероприятий. В целом за прошлый год количество материалов о правонарушениях увеличилось на 16%, тогда как гражданских и уголовных дел стало больше на 4 и 8% соответственно.
- Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев заявил, что одной из основных проблем является нехватка медицинских работников. Обеспеченность врачами в муниципалитете составляет лишь 57%, хотя он участвует во всех программах, в том числе в «Земском докторе». Для решения этой проблемы руководство муниципалитета работает с КГМУ.
- В Казани завершился тест-драйв нового сочлененного низкопольного автобуса марки КАМАЗ. По итогу пришли к выводу, что его выпуск на маршруты на некоторых участках городских дорог сейчас невозможен — автобус при повороте выезжает на встречную полосу движения, а существующим разворотным площадкам на конечных остановках нужна реконструкция.
- С завтрашнего дня по субботам во всех школах Татарстана уроки будут идти в привычном режиме, хотя до этого рекомендовали проводить мероприятия на свежем воздухе. Исключение составят всего 12 классов в десяти школах. Два детских сада — в Мензелинском и Елабужском районах — по-прежнему остаются закрытыми из-за разобщения воспитанников.
Татьяна ДеминаОбществоМедицина Татарстан
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