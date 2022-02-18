«Не многие готовы брать на себя такую ношу»: в Татарстане не хватает 44 судей

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

О кадровом голоде в судебной системе Татарстана говорили сегодня на итоговой конференции судей республики. Из выступлений начальника Управления Судебного департамента в РТ и председателя Верховного суда республики следовало: не хватает и сотрудников аппарата, и судей.



Так, Ильгиз Гилазов сообщил о 44 не закрытых на данный момент судейских вакансиях и увольнении за год почти половины сотрудников аппарата мировых судей в республики — 308 человек.

В свою очередь Зявдат Салихов объяснил текучку помощников и секретарей не только невысокой зарплатой, но и отсутствием перспектив кадрового роста. «Считаю, что при должном отношении председателя к кадровому составу аппарата должны быть исключены случаи вакансий судей», — отметил начальник УСД в РТ.

Председатель Верховного суда РТ счел нужным отметить и иной аспект: «Вопреки общественным стереотипам о профессии судьи не многие готовы брать на себя такую ношу, нести ответственность за жизнь других людей и отдать себя полностью профессии».