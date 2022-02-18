В Татарстане в 2021 году число осужденных за коррупцию увеличилось на 60%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в прошлом году на 60% выросло число лиц, осужденных за дачу взяток. Об этом сообщил сегодня председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

Так, по его словам количество коррупционных преступлений в Татарстане выросло на 62%.



Кроме того в 2021 году в республике увеличилось число осужденных за изнасилование и хулиганство. Вместе с этим снизилось количество осужденных за вымогательства — их стало меньше в два раза.

В общей сложности в 2021 года в судах Татарстана приговоры за совершение преступлений вынесли в отношении 13 тысяч человек, добавил Ильгиз Гилазов.



Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Генеральной прокуратуры РФ, Татарстан занял первое место по количеству зарегистрированных за 2021-й преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ, — 266 случаев дачи взяток. Республика обогнала Москву. При этом по итогам 2020-го столица находилась на первой строчке с 248 зарегистрированными случаями дачи взяток, а Татарстан занимал второе место с 174 подобными преступлениями. Подробнее — в материале «Реального времени».