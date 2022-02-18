ТЭФ-2022 обойдется в восемь миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

НА ТЭФ-2022 ждут тысячу участников

Проведение в этом году Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2022) обойдется почти в восемь миллионов, выяснило «Реальное время». Площадкой станет Международный выставочный центр «Казань Экспо». Форум, который пройдет с 13 по 15 апреля, является крупнейшим международным событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережения в Приволжском федеральном округе. В рамках форума состоится XXII Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение — 2022» и заседание правительства Татарстана.

Почти в восемь миллионов обойдется сама организация форума. Для него задействуют не менее пяти конференц-залов с необходимым для презентаций оборудованием — ноутбуками, плазменными и светодиодными экранами, конференц-системами, проекторами. Несколько отдельных залов определены для переговоров, а также выделены помещения для кофе-брейков и фуршетов — организация питания тоже входит в затраты.

Для организации задействуют техгруппу — это грузчики, ведущий церемоний открытия и закрытия, сотрудники гардероба, наградная группа, специалисты по обслуживанию оборудования. А также привлеченных специалистов — переводчиков с татарского и английского языков, фотографа и видеографа.



Площадкой форума станет Международный выставочный центр «Казань Экспо». Фото: Олег Тихонов

В затраты входит и разработка брендбука ТЭФ-2022 — дизайн и верстка макетов логотипов программы, информационных материалов, презентаций, отчета правительства, баннеров, презентаций. А раздаточный материал закажут отдельно за более чем миллион рублей. В первую очередь это бейджи: 250 — на заседание правительства, 30 — для организаторов, 50 — для «випов» и 1000 — для участников форума. Это дает понять примерный масштаб форума. К нему также привлекут, судя по количеству заказанных футболок, 20 волонтеров. Также закажут блокноты, ручки, ежедневники, флеш-карты в виде браслетов.

Отдельно стоит отметить 19 кубков: 16 для награждения победителей смотра-конкурса, три — для победителей конкурса СМИ. Победители молодежного конкурса получат планшеты на базе Android, еще в качестве подарков предусмотрены внешние аккумуляторы и термокружки.



«Мы должны грамотно соответствовать всем вызовам»

В прошлом году форум прошел 21—23 апреля, его организация обошлась чуть дешевле — в 5,8 миллиона рублей. Его хотели провести еще в марте 2020 года, но перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году форум прошел 21—23 апреля. Фото: Роман Хасаев

На форуме прошло заседание правительства РТ, посвященное реализации госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Татарстане» по итогам 2020 года и задачам на 2021 год, на котором выступил президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов и вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

— Мы должны грамотно соответствовать всем вызовам. Все, в том числе в рамках экологических вопросов, очень важно. Необходимо развивать рынок газомоторного топлива, открывать заправочные станции по СПГ. В целом для нашей страны важно увеличить внутреннее потребление газа, расширить возможности использования газа как газохимии, — заявил президент РТ.

Состоялась и XXI Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение — 2022». В прошлом году свои разработки и достижения представили АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16».

Фото: Роман Хасаев

Дарья Пинегина