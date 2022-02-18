В субботу уроки в школах Татарстана продолжатся в обычном режиме

В субботу, 19 февраля, во всех школах Татарстана уроки будут идти в привычном режиме. Исключение составят всего 12 классов в десяти школах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

В связи с гриппом и ОРВИ на разобщении останутся классы школ: Тукаевского (1), Менделеевского (1), Пестречинского (1), Спасского (1), Лаишевского (1) муниципальных районов, Нижнекамска (3) и Казани (2).

Два детских сада — в Мензелинском и Елабужском районах, по-прежнему остаются закрыты из-за разобщения воспитанников, которые контактировали с больными детьми.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

11 февраля сообщалось, что каждую субботу школам республики рекомендуют проводить мероприятия не в классах, а на свежем воздухе. Школы выбирают формат занятости детей самостоятельно, а за выходные в них проводятся генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.

Максим Кокунин