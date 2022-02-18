В Казани завершился тест-драйв нового автобуса-гармошки от КАМАЗа

В Казани завершился тест-драйв нового сочлененного низкопольного автобуса марки КАМАЗ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Транспортное средство внешне напоминает используемые раньше автобусы «Икарус», называвшиеся в народе «гармошка». По результатам его тестовой эксплуатации выяснилось, что технические характеристики транспорта позволяют использовать его для перевозки пассажиров. Однако его выпуск на маршруты на некоторых участках улично-дорожной сети Казани сейчас невозможен. Дело в том, что автобус при повороте выезжает на встречную полосу движения, а существующим разворотным площадкам на конечных остановках нужна реконструкция.

Автобус можно было увидеть с 9 по 11 февраля на маршрутах №1 «Речной порт — ж.м. Дербышки», №22 «Ж.м. Ферма 2 — ул.Можайского», №45 «Ж.м. Ферма 2 — Су Анасы», №36 «Осиново — Вещевой рынок» и №46 «Профилакторий — жилой комплекс «Экопарк Дубрава».

На прошлой неделе транспортное средство осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин. Он рассказал, что при удачном тест-драйве подобные автобусы облегчат жизнь казанцев, проживающих в отдаленных районах города, таких как «Салават купере», Дербышки и Юдино.



Дарья Акимова