В Татарстане поддержали проект компании Kastamonu за 30 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга», участники которого поддержали масштабный проект компании Kastamonu по производству древесных плит стоимостью 30 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Это уже пятый проект холдинга Hayat в «Алабуге», общий объем инвестиций приближается к 1 млрд долларов.

«Это большой проект, и, несомненно, он очень важен для нас», — отметил Рустам Минниханов.

Также компания Kastamonu подписала соглашение, по которому «Алабуга Политех» за 10 лет подготовит квалифицированные кадры из 200 человек для расширяющегося производства.

Фото: предоставлено пресс-службой Kastamonu

В прошлом году стало известно, что предприятие Kastamonu реализует ряд проектов, которые помогут сократить дефицит, возникший на рынке деревообработки России в связи с пандемией коронавируса. По замыслу компании, поддержка будет осуществлена по трем основным направлениям: реализация инвестиционных программ, внедрение программ импортозамещения, запуск на рынок конечного продукта с добавленной стоимостью. Подробности — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин