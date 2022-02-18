Оперштаб: уровень коллективного иммунитета в Татарстане снизился до 55%

В Татарстане уровень коллективного иммунитета снизился до 55% — на 1,6% по сравнению с прошлой неделей, согласно данным российского оперштаба.



Однако данные оперштаба РФ расходятся с данными республики. Сегодня заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что коллективный иммунитет в регионе превысил 80%.

По данным Минздрава Татарстана, первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 446 602 человека, оба — 1 907 542. Повторную вакцинацию прошли 229 500 человек, еще ей подлежат 390 945 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России используют различные методики подсчета данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19. Этим может объясняться разница в цифрах. Песков подчеркивал, что к подобным данным не следует относиться с точки зрения абсолютной точности, поскольку погрешность неизбежна. Представитель Кремля добавил, что лидер РФ Владимир Путин внимательно относится к тому, какими данными оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер.

Маргарита Головатенко