Лавров заявил, что Россия будет добиваться от США следования понятию «пацан сказал — пацан сделал»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о российско-американском диалоге по гарантиям безопасности. Он заявил, что Москва будет добиваться, чтобы все было честно.

— Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне, — заявил Лавров в интервью RT.



Накануне Министерство иностранных дел России передало американскому послу Джону Салливану документ со своей реакцией на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности. По словам Лаврова, когда Штаты изучат его, он встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



— Натовские коллеги не смогут уйти от разговора о том, как мы будем дальше выполнять то, под чем подписались. Не смогут выборочно трактовать концепцию, одобренную на высшем уровне и обеспечивающую взаимосвязь всех компонентов неделимой безопасности, — добавил глава МИД РФ.

На этой неделе Лавров призвал США «к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности». Кроме того, он отметил, что агрессивная риторика со стороны Штатов и их ближайших союзников — недопустима.



Татьяна Демина