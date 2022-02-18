Средний размер ипотечного кредита составил рекордные 3,89 миллиона рублей — это много или мало?
В январе средний размер ипотечных кредитов в российских банках составил рекордные 3,89 миллиона рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с декабрем, когда данный показатель существенно снизился, средний размер увеличился на 20,7%.
— Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно. Высокому уровню среднего размера ипотечного кредита способствуют постепенное сокращение выдачи ипотеки, обусловленное снижением доступности жилья для граждан. Это прежде всего связано с непрекращающимся ростом цен на недвижимость. Свой вклад в снижение доступности жилья пока менее явно вносит и рост процентных ставок по ипотеке, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Средний размер ипотеки в 3,89 миллиона рублей — это:
- $51,3 тысячи, или €45,1 тысячи, — по курсу на сегодня.
- На 39,2%, или миллион рублей, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в январе 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составлял 2,8 миллиона рублей.
- Почти в два раза меньше, чем в Москве — 7,7 миллиона рублей. Там самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам ипотеки.
- На полмиллиона рублей больше, чем в Татарстане — в республике средний размер ипотеки составляет 3,38 миллиона рублей.
- Примерно 16,2 тысячи рублей в месяц при среднем сроке ипотечного кредита в 20 лет (240 месяцев). Это больше трети от средней зарплаты — по данным Росстата, это 55,6 тысячи рублей.
- На полтора миллиона больше, чем в Челябинской области, где средний размер ипотеки в январе самый маленький — 2,31 миллиона рублей.
- В 2,6 раза больше, чем в 2012 году — тогда средний размер ипотеки составил 1,49 миллиона рублей.
- На эти деньги можно купить квартиру площадью 47,8 метра — как сообщает консалтинговая группа SRG, в 50 крупных городах России по итогам января 2022 года средняя стоимость предложения квадратного метра составила 81,3 тысячи рублей.
- В 2,3 раза меньше ипотечного кредита в Финляндии — €106 тысяч.
- Почти в два раза меньше среднего размера занимаемых средств на ипотеку в США — $100 тысяч.
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