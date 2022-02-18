Глава Зеленодольского района РТ заявил о нехватке врачей

Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев в ходе совместного заседания городского и районного советов заявил, что одной из основных проблем является нехватка медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ

По его словам, обеспеченность врачами в районе составляет лишь 57%, хотя он участвует во всех программах, в том числе в «Земском докторе».

Он также добавил, что для решения этой проблемы руководство муниципалитета работает с Казанским государственным медицинским университетом. В частности, заключаются договоры по целевому обучению, оплачивается учеба студентов-медиков.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре прошлого года сообщалось, что четверть врачей-пенсионеров в Татарстане, ушедших на заслуженный отдых во время пандемии, вернулись к работе. За два года пандемии на пенсию по возрасту с работы ушли 700 врачей, часть из них вернулись на работу после вакцинации от коронавируса.



Максим Кокунин