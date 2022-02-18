Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились — они продолжались 2,5 часа, сообщает «РИА Новости».



Переговоры проходили в Кремле и начались с небольшой задержкой — президент Белоруссии ждал результата теста на COVID-19. Это первый очный визит Лукашенко в РФ в этом году.

Российский лидер начал встречу с вопроса, адресованного коллеге:



— Вы отПЦРились? — с улыбкой спросил Путин. Лукашенко кивнул в знак положительного ответа. После этого президенты обнялись.

Ожидается, что завтра Путин и Лукашенко вместе примут участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. Завтра под руководством президента России состоится плановое учение сил стратегического сдерживания. Запланирован пуск баллистических и крылатых ракет.

Встреча лидеров проходит на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. Запад утверждает, что Россия готовит нападение на Украину. Москва в свою очередь отрицает такие планы и подчеркивает, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ.

Маргарита Головатенко