Центральную улицу в Салмачах и ряд казанских дорог ждет ремонт за миллиард

Ремонт затронет 12 км казанских дорог

В 2021 году в Казани отремонтировали 167 городских и поселковых дорог общей протяженностью 115 километров. В этом году работы продолжатся. Так, например, только по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Казанской агломерации планируют обновить 33,8 км дорог.



Как стало известно «Реальному времени», в столице Татарстана на ремонт, который затронет дороги на шести улицах, направят около миллиарда рублей. Работы пройдут в четырех районах Казани. В Ново-Савиновском районе отремонтируют участки дорог по улицам Фатыха Амирхана и Четаева, в Советском районе — улицу Николая Ершова, в Приволжском — Центральную, а в Московском районе работы пройдут на улицах Энергетиков и Восход.

В общей сложности на миллиард рублей отремонтируют более 12 км казанских дорог. Самый большой объем работ — 5,55 км — на улице Центральной в жилом массиве Салмачи. Самый небольшой участок в задании — 390 метров — на улице Четаева в Ново-Савиновском районе города.

Казанские дороги планируется отремонтировать за счет бюджета Татарстана. По плану, все работы должны завершиться осенью этого года — заказчик в лице ГКУ «Главтатдортранс» требует отремонтировать дороги до 24 октября 2022-го. Подрядчика, который выполнит заказ, учреждение пока ищет.

5,55 км улицы Центральной в Салмачах

О планах отремонтировать дорогу по ул. Центральной в казанском жилом массиве Салмачи в начале этой недели рассказывал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров. Он отметил, что она соединяет поселок с главными дорогами столицы Татарстана.



Источник: документация к тендеру

Непосредственно на ремонт 5,55 км дороги по улице Центральной республика выделит более 249,5 миллиона рублей. На эти деньги не только обновят дорожное покрытие, но и установят остановочные павильоны и урны. Также проектом предусмотрено переустройство сетей наружного освещения и установка светофоров.

Фатыха Амирхана и Четаева — по нацпроекту

О планах отремонтировать дорогу по ул. Фатыха Амирхана Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщило в начале февраля. Обновить ее планируется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



Речь идет лишь об участке — от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля. Затраты на ремонт этих 1,7 км составят 230 миллионов рублей из республиканского бюджета.

Источник: документация к тендеру

На эти средства должны отремонтировать дорожную одежду — разобрать старую и настелить новую, провести ямочный ремонт. Работы затронут и тротуары, в том числе планируется установить бортовые камни.

Также на участке установят новые дорожные знаки, десять из которых будут указывать на пешеходный переход. Еще пять будут предупреждать о работе эвакуатора, шесть сигнализировать водителям «уступи дорогу» и т.д. Обновить планируется и остановочные павильоны. В техзадании речь идет о четырех остановочных павильонах на металлическом каркасе с боковой информационной панелью. Стоимость каждого из них определена в 332,5 тысячи рублей.

Под нацпроект «Безопасные качественные дороги» попадает и улица Четаева, а именно участок от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова. Его протяженность всего 390 метров. Из бюджета Татарстана на ремонт этого участка готовы направить 20 миллионов рублей. Там же планируется реконструкция светофора и обновление тротуаров.

Источник: документация к тендеру

250 миллионов на ул. Ершова

На ремонт улицы Николая Ершова в Советском районе Казани предусмотрели 250 миллионов рублей. Обновить планируется 1,7 км дороги, то есть большую ее часть — согласно открытым источникам, общая протяженность этой улицы составляет примерно 2,75 км.

Источник: документация к тендеру

В документации указано, что на участке, где пройдет ремонт дороги, проектом предусмотрено переустройство сетей наружного освещения и реконструкция светофора. Также предусмотрена установка двух остановочных павильонов. Конкретное место их расположения не указано.

Улицы Восход и Энергетиков тоже под крылом нацпроекта

Как уже указывалось выше, в Московском районе Казани отремонтируют дороги на двух улицах. На работы на улице Энергетиков бюджет Татарстана готов направить почти 54,7 миллиона рублей, а на улице Восход — без малого 195,3 миллиона.

Как уточняли в Миндортрансе, они тоже попадают под национальный проект «Безопасные качественные дороги». Предполагается, что по итогу станет легче добираться до образовательных учреждений — по улице Восход находятся гимназия №94 и Татарская гимназия №2 при КФУ, а по улице Энергетиков — Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства.

Протяженность участка дороги по улице Энергетиков, который затронет ремонт, — 600 метров. Помимо обновления дорожного покрытия, здесь намерены переустроить сети наружного освещения и реконструировать светофор. Заменят и изношенные дорожные знаки.

Источник: документация к тендеру

На улице Восход ремонт пройдет на участке протяженностью в четыре раза больше, чем по улице Энергетиков, — 2,4 км. Здесь установят четыре остановочных павильона. Кроме того, на этом участке проектом предусмотрено переустройство сетей наружного освещения, реконструкция светофора и устройство светофорного регулирования.

Источник: документация к тендеру

Татьяна Демина