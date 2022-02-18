В Казани в этом году откроют первый в России кондуктивный детский сад

В этом году в Приволжском районе Казани по ул. Гарифьянова, 25 откроют первый в России кондуктивный детский сад «Все сам» для детей с нарушениями работы центральной нервной системы. Там организуют три группы по шесть детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Со временем детсад сможет принять большее количество воспитанников — максимум 24 ребенка. Сначала они будут находиться в учреждении по 4 часа, но постепенно это время вырастет в два раза, до 8-9 часов.

Воспитанием детей займутся 14 специалистов-кондуктологов, которые пройдут обучение у европейских специалистов. Отбор специалистов проведут в несколько этапов. Пока на эти должности претендуют 37 человек.

Фото: kzn.ru

Пока в помещении для будущего детского сада ведется ремонт, сообщается на сайте мэрии Казани. Автором проекта является казанский активист Илья Школьников, который сам воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Он занимается обустройством детского сада, в частности намерен сам изготовить часть мебели.

— Для детей с нарушениями работы центральной нервной системы должна быть особенная мебель, у меня есть все необходимые для нее чертежи, — рассказал Школьников.

Фото: kzn.ru

Кондуктивная педагогика — это методика реабилитации детей, которая включает в себя восстановление двигательных, речевых и психических функций. В Европе она практикуется уже 70 лет, но в России не получила распространения.

В 2020 году Школьников рассказывал «Реальному времени» о своем проекте. По его словам, он задумался об особом детском саде из-за своего сына, которого он не смог устроить в обычное дошкольное учреждение. Подробнее — в интервью.

Татьяна Демина