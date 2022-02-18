Путин начал встречу с Лукашенко с вопроса: «Вы отПЦРились?»

В Москве началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер начал ее с вопроса, адресованного коллеге:

— Вы отПЦРились? — с улыбкой спросил Путин. Лукашенко кивнул в знак положительного ответа. После этого президенты обнялись.

Белорусский лидер заявил, что мог бы приехать раньше, но ждал результатов ПЦР-теста на коронавирус, сообщает ТАСС. Это первая встреча двух президентов в 2022 году.

Ожидается, что завтра Путин и Лукашенко вместе примут участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. Завтра под руководством президента России состоится плановое учение сил стратегического сдерживания. Запланирован пуск баллистических и крылатых ракет.

