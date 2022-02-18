В Татарстане образовали региональный штаб по догазификации

В Татарстане образовали региональный штаб по догазификации. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов, он же назначен его председателем.

Штаб создан для обеспечения взаимодействия органов государственной власти Татарстана, органов местного самоуправления , ООО «Газпром трансгаз Казань» и иных организаций по оперативному решению вопросов газификации в республике, следует из документа.

Всего в состав регионального штаба вошли 26 человек. Заместителями председателя штаба назначены первый заместитель премьера-министра РТ Рустам Нигматуллин и министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов. Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов назначен заместителем председателя по согласованию.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, поручил обеспечить бесплатную подводку газа до границ негазифицированных домовладений. Сроки — до 2023 года. В Татарстане в 2022 году планируется догазифицировать 8,5 тысячи домов. Однако стоимость газификации в РТ по-прежнему высока. Подробнее о том, как реализуется программа в республике, — в материале «Реального времени».

В начале февраля стало известно, что уровень газификации в Татарстане достиг 99,5%. Об этом сообщил заместитель гендиректора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов. По его словам, потенциал бесплатной догазификации в республике составляет 18 000 домовладений. Из них около 9 тысяч уже вошли в программу.



Некоторые татарстанцы смогут получить субсидию на проведение газа внутри участка. На эти цели выделят 195 миллионов рублей.



— У нас есть две категории, которые подпадают под это: ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, инвалиды I и II групп, семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, а также семьи со среднедушевым доходом ниже 10 тыс. рублей, — рассказал замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

Отметим, что в июле 2021-го в Татарстане появился региональный штаб по газификации. Его учредили в целях организации системной работы и обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований РТ, «Газпром трансгаз Казань» и иных организаций по оперативному решению вопросов газификации в республике.



Штаб должен был разработать и утвердить план мероприятий по газификации объектов в Татарстане, обеспечить регулярное рассмотрение хода его выполнения и протокольных поручений по итогам заседаний. Его председателем является министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.



Татьяна Демина