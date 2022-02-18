Центробанк подготовил законопроект о запрете выпуска и обращения частной криптовалюты

Центральный банк России намерен запретить в стране выпуск и обращение частной криптовалюты. Регулятор подготовил соответствующий законопроект.

За несоблюдение запрета на выпуск и обращение частной цифровой валюты в России Центробанк предлагает штрафы до 1 миллиона рублей. В документе также предусмотрен запрет на владение частной криптовалютой банкам и субъектам национальной платежной системы.

Кроме того, Банк России хочет ввести запрет на распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в стране.

Напомним, Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны. За использование криптовалюты для платежей регулятор хотел ввести ответственность для россиян и отечественных юридических лиц. Банкам также предлагалось запретить вкладывать свои деньги в криптовалюты.



Министерство финансов России, в свою очередь, разработало концепцию регулирования рынка криптовалют. В ведомстве уверены, что не стоит запрещать использование криптовалюты, гораздо эффективнее будет регулирование этой сферы. Этот метод должен позволить добиться прозрачности, а она, в свою очередь, обеспечит защиту граждан. Но Центробанк с этим не согласен.

В итоге в этом месяце правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Их оборот будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Криптовалютные площадки обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала, а инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных.

