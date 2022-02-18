В Татарстане отменили QR-коды в общественном транспорте и еще ряд ограничений

Фото: Максим Платонов

В Татарстане отменили необходимость предъявлять QR-коды с информацией о прививке против коронавируса или перенесенном COVID-19. Согласно постановлению Кабмина РТ, которое есть в распоряжении «Реального времени», они не понадобятся с 21 февраля.

С понедельника татарстанцам не надо предъявлять QR-коды для проезда в общественном транспорте. Там они действовали с 22 ноября 2021 года.



Не понадобятся QR-коды в боулингах и компьютерных клубах Татарстана.



Кроме того, объектам розничной торговли разрешили работать ночью.

Как сообщили «Реальному времени» в Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, отменены QR-коды в заведениях общепита «благодаря 100%-ной вакцинации сотрудников отрасли и выполнениям мер профилактики». Однако несмотря на это, рестораторы хотят добиться полного снятия ограничений по режиму работы для заведений общепита. Соответствующее предложение они направили властям РТ.

Сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что власти Татарстана на данный момент рассматривают вопрос об отмене некоторых антиковидных ограничений, в число которых входят QR-коды.



Фото: Максим Платонов

— За последние дни мы видим стабилизацию уровня заболеваемости. Поэтому на сегодня вопрос будет прорабатываться в части снятия каких-то ограничений либо отмены, — уточнила она.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, в РТ коллективный иммунитет достиг 80,31%, что является плановым показателем.



Татьяна Демина