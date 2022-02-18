Умер народный артист России Геннадий Юхтин

Фото: скриншот видео

В возрасте 89 лет умер народный артист России, киноактер Геннадий Юхтин. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

В начале февраля Юхтина госпитализировали с коронавирусом в одну из московских клиник. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но 15 февраля стало известно, что его вновь забрали в больницу.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Известен по ролям в фильмах «Чужая родня» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970) и др.

В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году — народного артиста России.