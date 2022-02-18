Бах заявил, что не видит вины МОК в неудачном выступлении Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не видит вины МОК в неудачном выступлении российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. По его словам, положительную допинг-пробу 15-летней спортсменки нельзя было игнорировать.

Глава МОК отметил, что все произошедшее являлось не хаосом, а справедливостью и решением суда. По словам Баха, в обнаружении запрещенного вещества в организме фигуристки нужно винить тех, кто за это отвечает.

Фото: olympic.ru

— Понятно, что выражались разные мнения по всему миру, но мы следуем букве закона и в то же время переживаем, что в организме 15-летней девочки обнаружен незаконный препарат, — приводит слова Баха «РИА Новости».

Накануне на Олимпиаде фигуристки-одиночницы выступили с произвольной программой. Россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро соответственно. Валиева, допустив ряд ошибок, заняла четвертое место. Бронзовую медаль получила японка Каори Сакамото.



На прошлой неделе в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Разгоревшийся скандал не помешал фигуристке получить в короткой программе наилучший результат — 82,16 балла.



Диана Жиленкова