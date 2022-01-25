Итоги дня: США грозят РФ новыми санкциями, в Татарстане построят платную трассу, сокращение срока карантина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 25 января.
- Олимпийский комитет России обнародовал окончательный состав национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пекине. В список вошли 212 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины. Всего в составе Олимпийской делегации от России поедут 419 человек. Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля.
- Ассоциация рестораторов и отельеров (АРиО) Казани и Татарстана направила письмо в адрес казанских властей с просьбой продлить размещение летних веранд на бесплатной основе летом. По подсчетам организации, это поможет сэкономить каждому заведению от 50 тысяч до 4 миллионов рублей. Решение по летним верандам для ресторанов и кафе стало буквально средством для выживания заведений индустрии гостеприимства, отметили в АРиО.
- Официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США не пойдет на уступки России в вопросах безопасности. «Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками: они должны будут предприниматься на взаимной основе», — объяснил он позицию властей страны.
- По данным агентства Bloomberg, Вашингтон, который после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пообещал предоставить письменные ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности, координирует документ с Евросоюзом и НАТО. В своем ответе американская сторона планирует обозначить области, в которых она может отреагировать на обеспокоенность России.
- В Казани восстанавливается рынок труда — количество вакансий значительно превышает число безработных. По состоянию на конец 2021 года в городе насчитывалось порядка 23 тыс. свободных рабочих мест, а на учете по безработице состояли 4 640 горожан. По итогам прошлого года рынок труда практически вернулся к допандемийному показателю.
- СМИ сообщили о приостановке диспансеризации населения в Татарстане из-за роста заболеваемости коронавирусом. Однако Министерство здравоохранения республики информацию «Реальному времени» не подтвердило. Тем временем в соседней с Татарстаном Республике Марий Эл приостановили оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках из-за резкого увеличения числа заболевших ОРВИ и COVID-19.
- В России вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина для лиц, контактировавших с больными коронавирусом. Документ зарегистрировало Министерство юстиции РФ. Теперь контактные граждане должны провести на самоизоляции семь дней, а не 14, как это было раньше.
- Кроме того Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в Россию из Гонконга и ряда стран Африки. Это касается республик Ботсвана, Зимбабве, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, ЮАР и Королевства Лесото.
- По данным СМИ, в центре Киева неизвестный открыл огонь из автомата у главного управления СБУ. Перед этим акция протеста прошла у здания Верховной рады. Украинские предприниматели протестовали против изменений в системе налогообложения. Они обратились к властям с просьбой сохранить для бизнеса упрощенный режим учета операций. Их разогнали силовики.
- В Татарстане планируется построить новые железнодорожные пути общего пользования — в особую экономическую зону «Алабуга», до Международного аэропорта Бегишево, в Альметьевск. Вопрос прорабатывается совместно с Куйбышевской железной дорогой. В разработку технико-экономического обоснования строительства железнодорожной ветки в аэропорт Бегишево планирует вложить средства КАМАЗ. Подробнее о дорожных планах — в материале «Реального времени».
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России, которым предусмотрен переход на одноуровневую систему муниципальной власти с упразднением органов управления городских и сельских поселений. После принятия закона единый срок полномочий у местных чиновников составит пять лет. Также закон установит закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и тех, которые могут быть перераспределены на уровне региона.
- Московский райсуд Казани приговорил к 2 годам лишения свободы условно 46-летнего мастера цеха газонаполнительной станции Казани ООО «Газпром сжиженный газ» Олега Карезина. Его признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности с тяжкими последствиями. Суд согласился с версией обвинения, что именно в результате действий мастера цеха приемки, слива, хранения и отпуска сжиженного углеводородного газа 12 июня 2020-го произошел разлив газа по территории станции и последовал взрыв — один из подчиненных Карезина погиб, двое серьезно пострадали, а работодателю был причинен ущерб в 2,4 млн рублей.
- В Татарстане планируется построить первую платную автомагистраль «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)». Речь идет об участке дороги Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 км. Дорога будет состоять из четырех полос по 3,75 м каждая. Строительство планируется завершить в 2024 году. На проект выделяется 83 млрд рублей, 30 из которых направят из бюджета республики.
- Главарь челнинской группировки «29-й комплекс» Адыган Саляхов заявил в Верховном суде РТ ходатайство о пересчете его 25-летнего срока с учетом новой законодательной нормы. Он просит включить в срок уже отбытого наказания 11 месяцев ареста — с января по декабрь 2001 года. Однако судебное заседание пришлось отложить — выяснилось, что не соблюден установленный знаком пятидневный срок об извещении фигуранта о дате рассмотрения. Его уведомили о сегодняшнем заседании лишь два дня назад.
- В Татарстане по предложению республиканского Минстроя РТ создали государственное бюджетное учреждение «Институт пространственного планирования РТ». Его основная цель — ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности республики, разработка и актуализация градостроительной документации.
- Ситуация с эпидемиологической обстановкой в Татарстане ухудшается. За прошлые сутки в республике зафиксировали 348 новых случаев коронавируса, 204 из которых в Казани. В связи с ростом заболеваемости в мэрии города половину сотрудников переводят на удаленку. На месте остаются те, кто задействован непосредственно в оказании услуг населению и в жизнеобеспечении города.
- Оппозиционер Алексей Навальный, экс-юрист ФБК* Любовь Соболь, юрист Вячеслав Гимади и экс-сотрудник отдела расследований ФБК* Георгий Албуров включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Попадание в этот список означает в том числе блокировку банковских счетов. С них разрешается снимать и тратить лишь ограниченные суммы для обеспечения себя и членов семьи, проживающих с гражданином совместно и не имеющих самостоятельных источников дохода.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним ситуацию вокруг Украины. «Я уверен, что все опасения России могут быть устранены, и мы можем найти путь к общей безопасности при помощи спокойной дипломатии с твердыми принципами», — заявил он.
- За 2021 год объем интернет-торговли в Казани вырос в 1,5 раза, что вывело столицу Татарстана в число лидеров в этой сфере среди российских городов. В этом году развитие онлайн-торговли планируется продолжить, сделав при этом акцент на создание в столице Татарстана дарксторов для хранения продукции.
- По данным газеты Bild, США хотят перекрыть для России торговые пути, блокировать поставки сырья и оружия. Они предложили своим союзникам включить эти положения в новый пакет санкций еще две недели назад в Берлине. Тем временем в Белом доме уже пригрозили, что финансовые санкции, которые США планируют ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году.
- В Минэкологии Татарстана подвели итоги надзорной деятельности за 2021 год — в республике зафиксировали 4 465 нарушений, а сумма штрафов превысила 52 миллиона рублей. Например, в прошлом году ведомство выявило 464 нарушения водоохранного законодательства. Один из ярких примеров — загрязнение реки Шошмы в Балтасинском районе. Еще 453 нарушения зарегистрировали в области охраны атмосферного воздуха. Подробнее о выявленных нарушениях — в материале «Реального времени».
- Помощником главы Менделеевского района РТ по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами назначен Рустем Сабитов. До этого карьеру он строил в Челнах — работал в прокуратуре и главным специалистом управления административно-технической инспекции в исполкоме автограда.
- Эксперты заявили, что при глобальном энергопереходе самые большие затраты будут у стран Ближнего Востока, Северной Африки, России и государств СНГ, меньше всего — у США, Китая, Евросоюза, Японии и Великобритании. Общие затраты на полный переход к углеродной нейтральности до 2050 года оцениваются в $275 триллионов. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Министерство финансов России разработало концепцию регулирования рынка криптовалют и направило ее в аппарат правительства. Как рассказал директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, пока решения по документу нет. Он считает, что не стоит запрещать использование криптовалюты, гораздо эффективнее будет регулирование этой сферы.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Чечни Рамазана Кадырова о том, что тот бы на месте российского президента давно забрал бы Украину, направил туда войска и навел там порядок. Он напомнил, что к «всеобщей радости» Россию возглавляет Владимир Путин, а Кадыров при желании может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.
- Сегодня отмечается День российского студенчества, или Татьянин день. Как показало исследование, у казанских студентов не самые скромные запросы — они хотят работать в солидных компаниях и сразу за высокую зарплату. Так, 16% рассчитывают, что в начале карьеры им будут платить 80 тысяч рублей или больше. Еще 56% опрошенных в Казани студентов рассказали, что хотели бы получать на своей первой работе от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. Подробности — в материале «Реального времени».
- СМИ сообщили, что с начала этого года по регионам России не распределили ни одной партии вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпивВакКорона-H» — якобы есть основания говорить о приостановке производства. В Минздраве объяснили, что не закупали в этом месяце вакцину центра «Вектор», потому что ее остатков пока хватает для продолжения прививочной кампании. При необходимости «ЭпиВакКорону» закупят, сообщили в ведомстве.
- В Татарстане вынесли первый онлайн-приговор. В Тюлячинском райсуде рассмотрели дело 60-летнего охранника, который признался в незаконном отстреле лося. Его приговорили к двум годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и обязали уничтожить изъятые на месте преступления охотничье ружье и фонарь к нему со специальным креплением, а также патроны, топор и нож.
- В Нижнекамске количество заявлений на интернет-мошенников взлетело в 2,5 раза. В прошлом году по факту кражи денег со счетов в городе завели 520 уголовных дел, а обращений и звонков в городскую полицию было и того больше — 880. По предварительным подсчетам, хитроумные кибермошенники обворовали нижнекамцев на несколько десятков миллионов рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Арестованного по делу о мошенничестве замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева освободили от должности. Как следует из распоряжения Мишустина, чиновник сам попросил, чтобы его сняли с этого поста.
- Утром города Казахстана, Киргизии и Узбекистана столкнулись с перебоями с подачей электроэнергии — ее не было в Алма-Ате, Алма-Атинской области, Бишкеке и Ташкенте. Казахстанский оператор назвал причиной отключения электричества «значительный аварийный дисбаланс», который был создан энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия): «произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана». На данный момент электроснабжение в Киргизии и Узбекистане восстановлено.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым