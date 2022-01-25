Расходы на глобальный энергопереход оценили в $275 трлн — это много или мало?

По данным компании McKinsey Global Institute, общие затраты на полный переход к углеродной нейтральности до 2050 года оцениваются в $275 триллионов.

Большая часть указанных денег пойдет на замену обычных угольных электростанций на угольные ТЭС, где будет применяться технология улавливания углерода. Еще часть пойдет на замену двигателей внутреннего сгорания в машинах.

Эксперты McKinsey ожидают, что самым затратным будет период до 2030 года. Из-за этого могут временно повыситься цены на электроэнергию. Траты жителей повысятся не только из-за этого, ведь им придется купить товары с низким уровнем выбросов — например, электромобили.

Самые большие финансовые затраты будут у стран Ближнего Востока, Северной Африки, России и государств СНГ, меньше всего — у США, Китая, Евросоюза, Японии и Великобритании, отмечают в McKinsey.

Фото: inform.kz

$275 трлн на энергопереход — это:

21,6 квадриллиона (!) рублей, или €243,1 триллиона .

. На $21 триллион меньше совокупного мирового долга — по итогам второго квартала 2021 года он достиг рекордных $296 триллионов.

совокупного мирового долга — по итогам второго квартала 2021 года он достиг рекордных $296 триллионов. Более чем в два раза больше общего объема средств под управлением фондов, оценивающих соответствие принципам ESG, — по словам руководителя ESG-банкинга в ВЭБ.РФ Дмитрия Аксакова, в 2021 году это $120 триллионов.

общего объема средств под управлением фондов, оценивающих соответствие принципам ESG, — по словам руководителя ESG-банкинга в ВЭБ.РФ Дмитрия Аксакова, в 2021 году это $120 триллионов. В 13 раз больше ВВП США в 2020 году — $20,94 триллиона. По этому показателю Штаты на первом месте среди стран мира.

ВВП США в 2020 году — $20,94 триллиона. По этому показателю Штаты на первом месте среди стран мира. 161 компания Apple — в начале 2022 года она являлась самой дорогой в мире, ее капитализация составляла $3 триллиона. К слову, Apple собирается обеспечить полную углеродную нейтральность своих продуктов и цепочки поставок к 2030 году.

— в начале 2022 года она являлась самой дорогой в мире, ее капитализация составляла $3 триллиона. К слову, Apple собирается обеспечить полную углеродную нейтральность своих продуктов и цепочки поставок к 2030 году. На $5 триллионов меньше , чем стоимость всей недвижимости мира — ее оценивают в $280 триллионов.

, чем стоимость всей недвижимости мира — ее оценивают в $280 триллионов. В 2,7 раза больше мировой экономики — по прогнозам, в 2022 году она впервые превысит $100 триллионов.

Дарья Пинегина