Мишустин освободил от должности арестованного по делу о мошенничестве замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева

Заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Из документа следует, что арестованный по делу о мошенничестве Токарев сам попросил об освобождении с должности.

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Хорошевский суд Москвы арестовал Токарева на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из документов, ущерб по делу превысил 523 миллиона рублей.

Сейчас Токарев находится в СИЗО-4. Он не жалуется на условия содержания, однако переживает из-за своего рассеянного склероза.



Татьяна Демина