В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение света

25 января в городах Казахстана, Киргизии и Узбекистана наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Энергия отключена в Алма-Ате, Алма-Атинской области, Бишкеке и Ташкенте.



В Киргизии очевидцы сообщили, что без электричества осталась большая часть столицы. Свет отключился в примерно в 12.20 (9.20 мск). В высокоэтажных домах из-за отключения насосных станций нет воды. Аналогичная ситуация в Узбекистане — там тоже нет отопления и канализации, не работает питьевое водоснабжение.

В связи с нерабочими светофорами ГИБДД призвало жителей не пользоваться автомобилями без крайней необходимости.

Казахстанский оператор назвал причиной отключения электричества «значительный аварийный дисбаланс», который был создан энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия): «произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана». После этого произошло «аварийное разделение транзита 'Север — Восток — Юг Казахстана' с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана», объем ограничений около 1500 мегаватт, сообщает «РИА Новости».

Известно, что «Красные зоны» в крупных больницах Киргизии после перебоев со светом перешли на жидкий кислород. Минэнерго Киргизии начало постепенно восстанавливать электроснабжения в обход единой системы Центральной Азии.

Маргарита Головатенко