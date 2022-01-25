Минфин России разработал концепцию регулирования рынка криптовалют

Министерство финансов России разработало концепцию регулирования рынка криптовалют. Ведомство уже направило документ в аппарат правительства.

— Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительство не было, но тем не менее направление нашей деятельности вот такое, — рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Он считает, что не стоит запрещать использование криптовалюты, гораздо эффективнее будет регулирование этой сферы. Этот метод должен позволить добиться прозрачности, а она в свою очередь обеспечит защиту граждан, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны. В Банке России считают необходимой мерой разработку механизмов блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за обычную валюту. В ЦБ также высказали опасения о том, что использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля.



Татьяна Демина