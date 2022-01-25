Песков прокомментировал заявление Кадырова про Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамазана Кадырова касаемо Украины. Он напомнил, что внешнюю политику страны формирует ее президент.

— И к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин, — обратил внимание Песков.



Напомним, в прямом эфире в Instagram председателя парламента Чечни Магомеда Даудова Кадыров высказал мнение, что на месте российского президента давно забрал бы Украину, направил бы на ее территорию войска и навел там порядок.

Песков отметил, что Кадыров при желании может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, сообщает ТАСС. «Это право закреплено в конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста, не имеющего на этот счет каких-либо законных ограничений», — напомнил представитель Кремля.

Фото: kremlin.ru

В начале января глава Чечни прокомментировал протесты в Казахстане. Он посчитал, что протестующие совершают преступления и должны за это в последующем понести наказание. Затем Кадыров призвал жителей страны вести себя мирно и не разрушать государство и его экономику.



Дарья Акимова