Лидер ОПГ «29 к-с» Адыган Саляхов просит Верховный суд РТ скостить срок

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня перед Верховным судом Татарстана вновь предстал главарь челнинской группировки «29 комплекс». Адыган Саляхов заявил ходатайство о пересчете его 25-летнего срока с учетом новой законодательной нормы, передает из суда журналист «Реального времени».



Напомним, на четверть века в колонию строгого режима Саляхова еще в 2006-м отправил тот же Верховный суд республики.

Саляхова этапировали в Казань больше года назад — по данным источников «Реального времени», его показания тоже сыграли роль в привлечении к уголовной ответственности ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Впрочем, в данный момент он находится в следственном изоляторе №4 Самары. Из его камеры Саляхов сегодня и выходил на связь с Верховным судом Татарстана.

В своем ходатайстве главарь группировки просит включить в срок уже отбытого наказания 11 месяцев ареста — с января по декабрь 2001 года. На заседании суда он назвался отцом троих детей, старшему из которых за 30, младшему 8 лет.

Заседание по ходатайству лидера ОПГ сегодня пришлось отложить — выяснилось, что не соблюден установленный знаком пятидневный срок об извещении фигуранта о дате рассмотрения. Его уведомили о сегодняшнем заседании лишь два дня назад.