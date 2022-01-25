Запросы казанских студентов: каждый пятый рассчитывает начать с зарплаты в 80 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Высокие запросы студентов Казани

Казань по праву считается студенческой столицей России — здесь студентов насчитывается в 4,3 раза больше, чем в Москве. По последним данным, в 30 высших и 32 профессиональных образовательных заведениях города обучается 168 тысяч человек, многие из которых иногородние. К тому же сегодня отмечается День российского студенчества.

Притягательность вузов столицы Татарстана можно объяснить заявленной престижностью полученного в них образования. Так, например, в 2021-м КФУ, КНИТУ-КАИ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанская консерватория и Казанский государственный медицинский университет вошли в рейтинг 100 лучших вузов России по версии журнала Forbes. Неудивительно, что на выходе из них у студентов не самые скромные запросы — они хотят работать в солидных компаниях и сразу за высокую зарплату.

На размер зарплаты при поиске работы обращают внимание 43%. Так, например, почти каждый пятый студент казанского вуза (16%) рассчитывает, что в начале карьеры ему будут платить 80 тысяч рублей или даже больше, сообщили «Реальному времени» в онлайн-университете рентабельного образования Skypro. Однако у большинства запросы все же скромнее. Так, 56% опрошенных в Казани студентов рассказали, что хотели бы получать на своей первой работе от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. Еще 20% не отказались бы от бонусов.

Высокую зарплату выпускнику или студенту казанского вуза при желании можно найти. Так, например, по данным сервиса «Работа.ру», в столице Татарстана комплектовщику-курьеру в «СберМаркет» готовы платить до 97 тысяч рублей в месяц. Однако рассчитывать на получение этой должности можно лишь при наличии легкового автомобиля, водительского удостоверения категории В, телефона или планшета на платформе Android.



Работать после окончания университета в Казани в малоизвестных и небольших организация студенты желанием не горят. Без малого треть (27%) мечтают устроиться в крупную российскую компанию. Однако каждый пятый готов согласиться на работу в небольшой, но международной организации.



Переезд и стажировка: на что готовы казанские студенты ради работы мечты?

Однако большая зарплата в узнаваемой компании не единственная мечта студентов Казани. Для них важно, чтобы работа не была скучной — они хотят трудиться над интересными задачами (таких 27%). Кроме того, их работа должна помочь им в самореализации (27%).



Ради работы мечты половина студентов казанских вузов готова пройти через стажировку. На нее они готовы потратить от двух до трех месяцев. При этом студенты ищут и более легкие пути — 40% заявили, что при поиске первой работы прибегают к помощи знакомых.



Ради работы многие студенты готовы уехать из Казани. Так, например, 28% настроены на переезд в другой российский город. Однако большинство казанских студентов куда более решительны и готовы ради желанной работы покинуть Россию (47%).

При этом подрастающее в вузах поколение будущих специалистов не особо настроено на стабильность — многие считают, что вполне нормально не задерживаться на долгое время на одном месте работы. 26% считают, что оптимально менять работодателя раз в два-три года, а 24% называют срок раз в пять лет. Только 18% студентов готовы трудиться на одну компанию десять лет.

Мечтают казанские студенты о работе в сфере высоких технологий и о карьеры в сфере медиа. Так, 23% изъявили желание попробовать себя после окончания университета в сфере ИТ и телекоммуникации. Пойти с дипломом казанского вуза на производство хочет лишь каждый пятый студент. Меньше всего они мечтают работать в сфере образования (13%), транспорта и медицины — по 11%.

По данным мэрии Казани, среди местных студентов популярны специальности «конфликтология», «нефтегазовое дело», «реклама и связи с общественностью», «экономика», «авиастроение», «медицинская биохимия и биофизика», «лечебное дело», «системный анализ и управление» и «двигатели летательных аппаратов».



Идеальная вакансия: хорошая зарплата и приятный коллектив

Директор по развитию в онлайн-университете Skypro Михаил Свердлов утверждает, что для студентов в рабочем вопросе становятся более значимы личные взаимодействия. Однако финансовый фактор все же оказывается весомее.

— При этом важно значение и нематериальных факторов — почти каждому третьему респонденту хотелось бы работать в приятном коллективе. Каждому четвертому респонденту (26%) важно наличие бонусов на работе мечты. Примечательно, что 18% студентов отметили работу оффлайн важным критерием идеальной вакансии, 16% — удаленный формат, — рассказал Свердлов.

По его мнению, студенты стремятся строить карьеру в сфере ИТ и телекоммуникации как раз из-за высоких зарплат. «Что касается идеальной вакансии, большинство опрошенных студентов отметили важной составляющей хороший фиксированный оклад», — обратил он внимание.

Количество студентов в вузах Татарстана сокращается

В целом в Татарстане в 2020/21 учебном году по программам высшего образования обучались 142 005 студентов. Большая часть из них осваивала специальность в государственных и муниципальных вузах, и лишь 20,5 тысяч — в частных.

Однако численность студентов в вузах республики за последние годы заметно сократилась. Почти ежегодно количество обучающихся в вузах Татарстана сокращалось на три тысячи. Если на начало учебного года в 2016-м насчитывалось 153 тысячи студентов, то в 2017-м 150 тысяч, в 2018-м — 147 тысяч, а в 2019-м — 144 тысячи.

Фото: tatstat.gks.ru

Однако несмотря на сокращение численности студентов, количество ежегодно выпускаемых вузами Татарстана специалистов почти не менялось. Заметный скачок был между выпусками в 2016 и 2017 годах — 40,4 тысяч и 33,7 тысяч выпускников соответственно, и выпусками 2019-го и 2020-го — 33 тысячи и 30,7 тысяч соответственно. В среднем за последние пять лет из вузов республики ежегодно выпускалось 34,3 тысячи студентов.

Фото: tatstat.gks.ru

В 2020-м наиболее востребованными в вузах Татарстана оказались специальности экономика и управление (14,6%), образование и педагогические науки (10,1%) и юриспруденция (7,6%). В топ-5 популярных образовательных программа попали также информатика и вычислительная техника (7,3%) и электро- и теплоэнергетика (5%).

Фото: tatstat.gks.ru

Поступают в вузы Татарстана и на специальности машиностроение (4,4%), химические технологии (4,2%), клиническая медицина (4%) и языкознание и литературоведение (3,8%). Замкнули список популярных образовательных программ физическая культура и спорт (2,5%) и техника и технологии строительства (2,4%) .

Во время учебы студенты хотят поработать администратором или художником

На сегодняшний день в Татарстане на резюме соискателей 18-24 лет с незаконченным высшим образованием приходится 7,8% от их общего числа. Это показатель ниже, чем в целом по России (8%), говорится в исследовании интернет-рекрутмента HeadHunter.

Чаще всего татарстанские студенты хотят устроиться на работу администратором — на такой запрос приходится 6,6% от общего числа вакансий обучающихся вузов республики. На втором месте по популярности профессия курьера (6,5%), на третьем — менеджера по продажам (6,3%). В топ-5 попали профессии продавца-консультанта или кассира (5,4%) и кредитного специалиста (5,1%).

На время обучения студенты Татарстана также рассчитывают устроиться программистом или разработчиком (4,3%), официантом, барменом или бариста (3,1%) или упаковщиком, комплектовщиков (2,4%). Еще 2% разместили резюме в качестве дизайнеров или художников. Замкнули топ-10 профессии секретаря, помощника руководителя, ассистента (1,8%).

В целом татарстанские студенты хотят получать 30 тысяч рублей в месяц. К слову, их зарплатные ожидания ниже, чем в целом по России — 40 тысяч.

Татьяна Демина