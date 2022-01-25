В 2021 году объем интернет-торговли в Казани увеличился в полтора раза

За 2021 год объем интернет-торговли в Казани вырос в полтора раза. Это сделало столицу Татарстана одним из лидеров в этой сфере среди российских городов, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

В Татарстане в прошлом году оборот интернет-торговли составил 46 млрд рублей, что на 41% больше, чем в 2020 году. Доля Казани здесь составляет 71% от общих показателей республики.

Заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров заявил, что в 2022 году развитие онлайн-торговли планируется продолжить, сделав при этом акцент на создание в Казани дарксторов для хранения продукции. Шакиров добавил также, что почти 7% розничных покупок жители Казани теперь совершают через интернет.

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В 2021 году, с января по ноябрь, на маркетплейсах число продавцов из Татарстана увеличилось в шесть раз. Их стало более 19 тысяч, хотя еще в 2020 году было всего 3 291. Как оказалось, это больше 6% от всех зарегистрированных в РТ субъектов МСП и самозанятых.



Дарья Акимова