Премьер Великобритании Джонсон заявил о готовности переговорить с Путиным

Премьер-министр Великобритании заявил о планах переговорить с президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом он заявил во время выступления в парламенте.

Истинная цель России — держать войска НАТО вдали от своих границ. По мнению Джонсона, вторжение на Украину «будет контрпродуктивным».

Фото: kremlin.ru

— Министры обороны и иностранных дел оба передали это сообщение президенту Путину, и я, конечно, собираюсь переговорить с ним позже, — приводит «РИА Новости» его слова.

В выходные агентство Bloomberg сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. По данным СМИ, Цзиньпин не хочет, чтобы «Путин затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой».



Татьяна Леухина