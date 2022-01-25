В Татарстане вынесли первый приговор онлайн

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Первый в Татарстане процесс с вынесением приговора в режиме онлайн-трансляции состоялся в Тюлячинском райсуде. За ходом рассмотрения дела 60-летнего охранника, который признался в незаконном отстреле лося, дистанционно наблюдали студенты и педагоги Казанского филиала Российского госуниверситета правосудия.



Первый приговоренный в онлайн формате Асгат Нигматзянов еще на следствии покаялся: да, застрелил сохатого без разрешения 25 ноября 2021 года на территории охраняемого охотничьего заказника «Мешинский», но уже возместил ущерб государству (тушу самца лося оценили в 240 тысяч рублей), а также заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке.

«Вину признаю, строго не наказывайте», — просил подсудимый на заседании. Его защитник предлагал прекратить уголовное преследование браконьера с назначением судебного штрафа.

Зампрокурора Тюлячинского района Рашид Ахунов настаивал на условном сроке в 3 года.

Председательствующий по делу судья Рамиль Бикмиев посчитал, что судебный штраф не будет отвечать интересам общества и государства, и наказал Нигматзянова 2 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а еще постановил уничтожить изъятые на месте преступления охотничье ружье и фонарь к нему со специальным креплением, а также патроны, топор и нож.

Трансляция этого заседания на канале YouTube с доступом по ссылке на сайте вуза была организована в рамках совместного проекта Управления судебного департамента в РТ, Казанского филиала РГУП и Тюлячинского райсуда. Использовался защищенный канал связи.

«Планируем продолжать проект: хотим предложить такой вариант практических занятий образовательным учреждениям», — сообщил «Реальному времени» замруководителя УСД в РТ Алмаз Ибрагимов, отметив, что в текущей коронавирусной ситуации посещения открытых процессов будущими юристами осложнены.