В Марий Эл приостановлено оказание плановой амбулаторной медицинской помощи

В Минздраве соседней с Татарстаном Республики Марий Эл решили приостановить оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках из-за резкого увеличения числа заболевших ОРВИ и коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

20 января 2022 года в республике отметили максимальный прирост заболеваемости на 58% в сравнении с предыдущим днем. Количество вызовов скорой помощи увеличилось в четыре раза, на дом к взрослым пациентам — в 5 раз. Также резко выросла заболеваемость среди детей.

Помимо этого, по словам министра здравоохранения Марий Эл Марины Паньковой, ситуация осложнилась заболеваемостью среди медицинского персонала. Поэтому и было принято решение прекратить плановую медпомощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях, чтобы привлечь освободившихся врачей к оказанию экстренной неотложной помощи в поликлиниках и больным на дому.

Ранее в Калининградской области и Карелии приостановили оказание плановой амбулаторной и стационарной медпомощи из-за роста заболеваемости COVID-19. Главные новости о коронавирусе на сегодня можно прочитать в подборке «Реального времени».

В конце октября 2021 года в Минздраве Татарстана подписали приказ о приостановке диспансеризации взрослых и детей, а также профилактических медосмотров до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. В конце декабря их проведение возобновили.

Дарья Акимова