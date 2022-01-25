Проект о местном самоуправлении прошел первое чтение в Госдуме

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России. Его суть — переход на одноуровневую систему муниципальной власти с упразднением органов управления городских и сельских поселений. Об этом сообщается на сайте Думы.

По закону теперь местное самоуправление будет осуществляться в регионах в городских и муниципальных округах, в городах федерального значения — во внутригородских районах. Администрация станет отвечать за всю территорию округа,и не будет дублирования функций внутри муниципалитета.

Губернаторы смогут выносить главам администраций предупреждения, объявлять выговоры или отправлять в отставку. Для последнего будет достаточно систематического недостижения показателей эффективности. После принятия закона единый срок полномочий у местных чиновников составит пять лет. Также закон установит закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и тех, которые могут быть перераспределены на уровне региона.

Основная часть положений вступит в силу в 2023 году, а полностью переход на новую систему завершится к 2028 году.

Фото: duma.gov.ru

В конце декабря 2021 года Госсовет Татарстана с подачи президента РТ Рустама Минниханова одобрил концепцию реформирования органов местного самоуправления. Ее подготовили сенатор Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В Татарстане есть более 947 органов местного самоуправления городских и сельских поселений.

Дарья Акимова