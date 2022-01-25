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В Менделеевске назначили помощника главы района по противодействию коррупции

17:19, 25.01.2022
В Менделеевске назначили помощника главы района по противодействию коррупции
Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Помощником главы Менделеевского района РТ по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами стал Рустем Сабитов. Об этом объявил сам руководитель района Радмир Беляев.

Сабитов начинал карьеру в прокуратуре Челнов. После работал юрисконсультом в филиале «ВАМИНа» — на «Набережночелнинском молочном комбинате». В 2018 году он перебрался в Менделеевск на муниципальную службу. Работал в управлении образования, затем — на должности управляющего делами исполкома в Менделеевске. Также он работал главным специалистом управления административно-технической инспекции в исполкоме Набережных Челнов, пишут «Челнинские известия».

В конце декабря бывшего главу «Горзеленхоза» Салима Хабибуллина избрали новым председателем Общественного совета Менделеевского района. Он ушел с должности гендиректора предприятия в апреле прошлого года по собственному желанию. До этого работал на руководящих постах в администрации Менделеевска.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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